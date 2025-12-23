На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семьям бойцов СВО на Дальнем Востоке выдали некачественные продукты

Shutterstock/Shishkin.dv

На Дальнем Востоке семьям бойцов СВО выдали рыбу с признаками недоброкачественности. Об этом сообщает портал PortoFranco.

В частности, авторы публикации отметили случай, произошедший в Дальнегорске Приморского края. Получатели помощи отметили, что качество рыбы оставляет желать лучшего.

«Мясо рыбы буквально отваливается от костей, имеет неприятную консистенцию и запах. Такой признак — прямой индикатор недоброкачественности», — говорится в сообщении.

Как отметили специалисты, опрошенные порталом, такое качество мяса может говорить о том, что рыба либо изначально была несвежей, либо неоднократно размораживалась и замораживалась, либо была выловлена в запрещенный период, к примеру, после нереста, когда ее пищевая ценность и безопасность резко снижаются.

17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что государство сделает все возможное для поддержки семей военнослужащих, отдавших свои жизни на СВО.

Ранее участник СВО подчеркнул важность программ поддержки для ветеранов.

