Названы самые опасные для дыхательной системы бытовые приборы

Ученые из Пусанского национального университета выяснили, что обычные бытовые приборы могут быть значительным источником ультрамелких загрязняющих частиц, способных проникать глубоко в легкие. Результаты исследования опубликованы в Journal of Hazardous Materials (JHM).

В лабораторных условиях исследователи измерили выбросы ультрамелких частиц (UFPs) при работе различных устройств. Самым «грязным» оказался тостер с выдвижным механизмом: даже без хлеба внутри он выделял до 1,73 триллиона частиц в минуту.

Существенные выбросы также зафиксировали у аэрогрилей и фенов — прежде всего у моделей с коллекторными электродвигателями (двигателями постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов). При этом современные фены с бесщеточными моторами производили в 10-100 раз меньше частиц.

Компьютерное моделирование показало, что такие частицы практически не задерживаются в носовой полости и достигают глубоких отделов легких. Особенно уязвимыми оказываются дети, поскольку их дыхательные пути уже. Дополнительную тревогу у ученых вызвал химический состав выбросов: в частицах обнаружили тяжелые металлы, включая медь, железо, алюминий и титан, которые, вероятно, высвобождаются из нагревательных элементов и моторов приборов.

Авторы отмечают, что предыдущие исследования уже связывали ультрамелкие частицы с повышенным риском астмы, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и хронических воспалений.

