Умерла Александра Назарова

Скончалась в возрасте 79 лет народная артистка России актриса Александра Назарова. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Известно, что актриса скончалась 20 августа. Причины смерти не называются.

«Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим», — отметили в театре.

В настоящее время дата и место прощания с актрисой пока не сообщалось.

На счету актрисы 94 фильма. Наиболее известные картины: «Моя прекрасная няня» (Надежда Михайловна), в «Глухарях», «Ночной дозор», «Возвращение Мухтара», «Держи удар, детка!», «Елки» и многие другие.

В 2001 году она получила почетное звание народной артистки России.