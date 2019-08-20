Букмекеры назвали главного претендента на «Оскар» среди актеров

close
Актер Хоакин Феникс Актер Хоакин Феникс
Актер Хоакин Феникс
Reuters

Букмекеры назвали имя актера, который имеет самые большие шансы на премию «Оскар» 2020 года в номинации за лучшую мужскую роль. Об этом передает издание NME.

Как стало известно, им стал актер Хоакин Феникс, исполнивший роль суперзлодея в фильме по мотивам комиксов DC «Джокер».

По подсчетам букмекеров, вероятность его победы составляет 30,7%.

Отмечается, что дебютный показ картины с участием Феникса пройдет на Венецианском кинофестивале в конце августа, а затем ее продемонстрируют в Торонто.

Ранее режиссер «Джокера» Тодд Филлипс обещал, что его фильм разозлит зрителей.