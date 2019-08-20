Букмекеры назвали главного претендента на «Оскар» среди актеров

Букмекеры назвали имя актера, который имеет самые большие шансы на премию «Оскар» 2020 года в номинации за лучшую мужскую роль. Об этом передает издание NME.

Как стало известно, им стал актер Хоакин Феникс, исполнивший роль суперзлодея в фильме по мотивам комиксов DC «Джокер».

По подсчетам букмекеров, вероятность его победы составляет 30,7%.

Отмечается, что дебютный показ картины с участием Феникса пройдет на Венецианском кинофестивале в конце августа, а затем ее продемонстрируют в Торонто.

Ранее режиссер «Джокера» Тодд Филлипс обещал, что его фильм разозлит зрителей.