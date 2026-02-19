Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно о нежелании США видеть Украину на встречах на саммите НАТО

Politico: США не хотят, чтобы Украина присутствовала на встречах на саммите НАТО
Shutterstock

Соединенные Штаты не хотят, чтобы другие страны — члены НАТО приглашали Украину на официальные встречи на предстоящем саммите Североатлантического альянса. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на неназванных дипломатов.

По словам источников, Вашингтон пытается оказать давление на союзников.

«США оказывают давление на союзников, чтобы они не приглашали Украину и четырех официальных партнеров Альянса в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею — на официальные встречи на саммите в Турции», — говорится в статье.

При этом в ней уточняется, что данные государства по-прежнему могут пригласить на сопутствующие мероприятия.

Очередной саммит НАТО состоится в Анкаре в период с 7 по 8 июля текущего года. Он станет 36-м подобным мероприятием и вторым саммитом, который Турция примет после саммита 2004 года в Стамбуле.

16 февраля турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин заявил, что принятие Украины в НАТО остается нереалистичным сценарием. Он подчеркнул, что в настоящее время членство этой страны в Североатлантическом альянсе выглядит скорее как политический лозунг, чем как реальная перспектива.

Ранее аналитик рассказал, какую замену Украина нашла членству в НАТО.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!