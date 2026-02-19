Стало известно о нежелании США видеть Украину на встречах на саммите НАТО

Politico: США не хотят, чтобы Украина присутствовала на встречах на саммите НАТО

Соединенные Штаты не хотят, чтобы другие страны — члены НАТО приглашали Украину на официальные встречи на предстоящем саммите Североатлантического альянса. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на неназванных дипломатов.

По словам источников, Вашингтон пытается оказать давление на союзников.

«США оказывают давление на союзников, чтобы они не приглашали Украину и четырех официальных партнеров Альянса в Индо-Тихоокеанском регионе — Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею — на официальные встречи на саммите в Турции», — говорится в статье.

При этом в ней уточняется, что данные государства по-прежнему могут пригласить на сопутствующие мероприятия.

Очередной саммит НАТО состоится в Анкаре в период с 7 по 8 июля текущего года. Он станет 36-м подобным мероприятием и вторым саммитом, который Турция примет после саммита 2004 года в Стамбуле.

16 февраля турецкий политический аналитик Ниджат Сезгин заявил, что принятие Украины в НАТО остается нереалистичным сценарием. Он подчеркнул, что в настоящее время членство этой страны в Североатлантическом альянсе выглядит скорее как политический лозунг, чем как реальная перспектива.

