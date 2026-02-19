Размер шрифта
Расписание россиян на Олимпиаде-2026 в Милане 19 февраля

Россияне выступят в ски-альпинизме и фигурном катании на Олимпиаде 19 февраля
РИА Новости/РИА Новости

Два российских спортсмена выступят на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии 19 февраля.

Никита Филиппов выступит в ски-альпинизме. Начало соревнований запланировано на 12:30 по московскому времени. В 21:00 фигуристки представят свои произвольные программы. Россиянка Аделия Петросян после короткой программы занимает пятое место.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участия в церемонии Открытия.

Ранее Ирина Роднина заявила, что американского судью могут наказать за низкую оценку Петросян.
 
