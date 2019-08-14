Умер Игорь Игнатьев

В Петербурге скончался художественный руководитель и главный режиссер государственного кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора учреждения Нину Урванцеву.

По ее словам, худрук скончался в возрасте 68 лет.

Она отметила, что Игнатьев умер еще 16 июля, однако по воле родственников о его смерти стало известно только сейчас.

Как отмечается, за годы своей деятельности он поставил около 60 спектаклей в театрах кукол России.

Уточняется, что некоторым его спектаклям присуждалась высшая театральная премия Петербурга «Золотой софит».

Кроме того, ряд его постановок показывают на сценах десятилетиями.