Критики нашли киноляп в фильме «Однажды в… Голливуде»

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Зрители обнаружили в фильме «Однажды … в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино киноляп. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, на руке актера Брэда Притта оказались более современные часы на кожаном ремешке, в то время как в киноленте повествуется о жизни в Лос-Анджелесе в 1960-х годах.

Речь идет о модели Citizen 8118 Bullhead, которые появились на рынке лишь в 1970-х годах. Зрители заметили, что Клифф (персонаж Брэда Притта) не мог носить эти часы в 1969 году.

В остальном, по мнению критиков, кадры картины Тарантино соответствуют атмосфере 1960-х годов на Голливудском бульваре.

Ранее сообщалось, что «Однажды … в Голливуде» установил рекорд в первый день проката.