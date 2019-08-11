СМИ раскрыли доходы российских блогеров
close
Названы доходы российских блогеров. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на рейтинг журнала Forbes и данные Российского исследовательского агентства блогеров.
Возглавил рейтинг самых богатых блогеров Валентин Петухов, который стал популярен благодаря своему ютуб-каналу о гаджетах и технологиях Wylsacom. Его годовой доход составляет 173 млн рублей.
Второе место списка занял журналист Юрий Дудь известный по своим интервью на ютуб-канале. Он зарабатывает 89,8 млн рублей в год.
Третья строчка рейтинга досталась телеведущей Насте Ивлеевой. Годовой доход звезды — 57,7 млн рублей.
В список самых высокооплачиваемых звезд интернета также вошли Олег Григорьев, Ида Галич, Макс +100500 и другие.
Ранее Forbes рассказал о заработках Ольги Бузовой