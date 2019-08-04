Никас Сафронов пожаловался на хамство со стороны виновников потопа в его квартире

Художник Никас Сафронов поделился подробностями по поводу затопления своей квартиры. Об этом информирует РЕН ТВ.

По его словам, соседка, которая залила его жилье и мастерскую, отказала ему в помощи, сославшись на плохое самочувствие.

Как сообщает художник, она закрыла перед ним двери.

«Любой сосед должен помочь другому соседу», — отмечает Сафронов.

Художник сообщает, что виновница потопа перед ним даже не извинилась.

Также Сафронов называет действия соседки «свиным хамством».

Ранее сообщалось, что при затоплении квартиры Сафронова пострадала большая часть его картин.