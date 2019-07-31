Пьяный актер вырвал дверь московского такси

Актер Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский вырвал дверь и разбил стекла московского такси. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, актер устроил дебош после того, как отдохнул в одном из ресторанов столицы со своей подругой и вызвал такси.

Как отмечается, Ботвиновский поссорился с его водителем такси. Во время конфликта он вырвал дверь машины и разбил боковые стекла.

По некоторым данным, актер нанес ущерб на почти 35 тыс. руб.

Издание уточняет, что Ботвиновского отпустили под подписку о невыезде.