Трамп не помог: A$AP Rocky оставили под стражей

Американский рэпер A$AP Rocky останется под стражей до суда. Об этом сообщает «Reuters» со ссылкой на прокуратуру Швеции.

По словам прокурора Даниэля Санесона, A$AP Rocky и двое других задержанных совершили преступление, избив мужчину, и должны остаться под арестом, пока суд не примет решение в отношении них.

«Рассматриваемые события представляют собой преступление, несмотря на заявления задержанных о самообороне и провокации»,--отметил он.

Американский рэпер A$AP Rocky и трое других мужчин были арестованы за потасовку в Стокгольме 30 июня.

Ранее вызволить из тюрьмы A$AP Rocky пытался президент США Дональд Трамп. Он заявил, что готов лично поручиться за музыканта.