Назван претендующий на новый рекорд по кассовым сборам фильм

СМИ назвали фильм, который побьет новый мировой рекорд по кассовым сборам, опередив предыдущего лидера картину «Аватар». Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что таим фильмом станут «Мстители: Финал».

Уточняется, что к субботе, 20 июля, кинолента собрала в прокате $2,7892 млрд и сможет собрать еще $500 тыс. В итоге эта сумма поможет картине установить новый рекорд по кассовым сборам.

Кроме того, фильм киновселенной Marvel «Мстители: Финал» вышел в прокат 24 апреля. В первые выходные кассовые сборы составили $1,2 млрд.

Так фильму «Аватар» пока принадлежит последний мировой рекорд, который картина Дэймса Кэмерона в 2010 году собрала $2,7897 млрд.

Ранее сообщалось, что финал «Мстителей» вернется в кинотеатры.