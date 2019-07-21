Назван претендующий на новый рекорд по кассовым сборам фильм
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СМИ назвали фильм, который побьет новый мировой рекорд по кассовым сборам, опередив предыдущего лидера картину «Аватар». Об этом сообщает Variety.
Отмечается, что таим фильмом станут «Мстители: Финал».
Уточняется, что к субботе, 20 июля, кинолента собрала в прокате $2,7892 млрд и сможет собрать еще $500 тыс. В итоге эта сумма поможет картине установить новый рекорд по кассовым сборам.
Кроме того, фильм киновселенной Marvel «Мстители: Финал» вышел в прокат 24 апреля. В первые выходные кассовые сборы составили $1,2 млрд.
Так фильму «Аватар» пока принадлежит последний мировой рекорд, который картина Дэймса Кэмерона в 2010 году собрала $2,7897 млрд.
Ранее сообщалось, что финал «Мстителей» вернется в кинотеатры.