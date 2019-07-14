Зарубежные СМИ высмеяли сериал «Последние цари»

Американские журналисты резко раскритиковали новый проект Netflix «Последние цари» за то, что сериал «коверкает исторические факты».

В частности, журналист The Guardian Вив Гроскоп заявил, что проект может понравится только людям, абсолютно не разбирающимся в истории России.

Он назвал сериал сюрреалистичным, и добавил, что авторы просто не понимают, что они натворили.

Гроскоп добавил, что подобное невнимание к истории способствует появлению фейковых новостей.

Кроме того, он возмутился тем, что проект выставляет жителей Запада идиотами.