Буйнов отреагировал на истерику Лободы из-за гримерки

Российский певец Александр Буйнов прокомментировал скандал с певицей Светланой Лободой, которая устроила истерику из-за гримерки. Об этом сообщает ФАН.

Инцидент с гримеркой произошел на фестивале «Белые ночи», на котором также выступил Буйнов.

Певец заявил, что пересекался с певицей во время фестиваля.

Он отметил, что несмотря на тесные условия, на фестивале «было дружно».

Ранее Лобода разозлилась из-за того, что ей не предоставили VIP-гримерную.