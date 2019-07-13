Буйнов отреагировал на истерику Лободы из-за гримерки
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Российский певец Александр Буйнов прокомментировал скандал с певицей Светланой Лободой, которая устроила истерику из-за гримерки. Об этом сообщает ФАН.
Инцидент с гримеркой произошел на фестивале «Белые ночи», на котором также выступил Буйнов.
Певец заявил, что пересекался с певицей во время фестиваля.
Он отметил, что несмотря на тесные условия, на фестивале «было дружно».
Ранее Лобода разозлилась из-за того, что ей не предоставили VIP-гримерную.