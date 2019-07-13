Вайкуле рассказала о перенесенных операциях
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Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, какие пластические операции она делала и с какой целью. Об этом сообщает StarHit.
По ее словам, она всего раз колола себе ботокс, однако прибегала к другим процедурам.
Она отметила, что ради детей и внуков следует делать пластические операции.
Артистка вспомнила случай, как при ней заплакал ребенок, когда его поднесли к пожилому человеку, который «не пользовался всем, чем может пользоваться».
При этом она не уточнила, какие именно пластические операции она делала.
Ранее Вайкуле высказалась о плохом отношении к русским в Латвии.