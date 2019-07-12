Хайди Клум тайно вышла замуж за звезду Tokio Hotel

Супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

По данным источников, модель и музыкант узаконили свои отношения еще в феврале 2019 года.

По данным издания, Клум и Каулитц тайно поженились 22 февраля. До этого сама модель рассказывала, что это их памятная дата, так как они впервые встретились с музыкантом 22 февраля 2018 года.

В декабре Каулитц сделал Клум предложение и подарил кольцо с большим бриллиантом.

Для Каулитца этот брак станет вторым, для Клум — третьим. Супермодель имеет четверых детей.