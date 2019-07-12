Хайди Клум тайно вышла замуж за звезду Tokio Hotel
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Супермодель Хайди Клум тайно вышла замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца, сообщает TMZ со ссылкой на источники.
По данным источников, модель и музыкант узаконили свои отношения еще в феврале 2019 года.
По данным издания, Клум и Каулитц тайно поженились 22 февраля. До этого сама модель рассказывала, что это их памятная дата, так как они впервые встретились с музыкантом 22 февраля 2018 года.
В декабре Каулитц сделал Клум предложение и подарил кольцо с большим бриллиантом.
Для Каулитца этот брак станет вторым, для Клум — третьим. Супермодель имеет четверых детей.