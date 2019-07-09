Малахов упрекнул Зеленского после отмены телемоста с Киевом

close
Андрей Малахов в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, кадр из... Андрей Малахов в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, кадр из...
Андрей Малахов в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, кадр из...
Россия 1

Телеведущий Андрей Малахов в своем инстаграме опубликовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Москвой и Киевом.

Он призвал Зеленского выступить гарантом конституции и защитить коллег.