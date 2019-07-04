Экстренно госпитализирована балерина Большого театра

Балерина Большого театра Алла Богуславская госпитализирована в Москве, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, она пыталась сбежать от родственников, но в подъезде упала и сильно ударилась головой.

87-летнюю Богуславскую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Балерина Алла Богуславская родилась в 1932 году, она является заслуженным деятелем искусств РФ. В прошлом году она получила благодарность президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.