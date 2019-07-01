«Она это заслужила»: Винокур о поездке Пугачевой по перрону

Российский и советский артист Владимир Винокур прокомментировал поездку водителя певицы Аллы Пугачевй по перрону. Об этом сообщает «Пятый канал».

Многие пользователи социальных сетей судили такой «поступок певицы». Однако юморист не нашел в нем ничего криминального.

Винокур отметил, что в некоторых случаях Пугачева может пользоваться особым правом. По его мнению, если бы звезда шла пешком, то столкнулась бы с повышенным вниманием со стороны поклонников.

«Во-первых, это Алла Пугачева. Во-вторых, человек, в общем-то, ей не 20 лет», — заявил Винокур.

Он также подчеркнул, что водитель подвез «великую певицу и уехал». Артист добавил, что Алла Пугачева этого заслужила.

Винокур считает, что все негативные комментарии исходят от злопыхателей.

Ранее сообщалось, что катающаяся по перрону Пугачева разгневала фанатов.