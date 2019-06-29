Темникова согласилась на детектор лжи в ответ на слова Серябкиной

Певица Елена Темникова заявила, что готова пройти детектор лжи, чтобы доказать, что ее сказанные слова про экс-коллегу по группе Serebro Ольгу Серябкину и продюсера Максима Фадеева были правдой. Об этом она написала в инстаграме.

До этого Темникова рассказала, что у Фадеева и Серябкиной был роман, который рассорил ее с певицей. Однако в ответ на это Серябкина заявила, что у нее были отношения с Темниковой, а не Фадеевым. По ее словам, она была вместе с Темниковой 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, и об этом якобы все знали.

Темникова назвала ее слова «плохо срежиссированной выдумкой» и предложила пройти полиграф.

«Я готова на полиграф Темникова и Фадеев в прямом эфире», — отметила Темникова.

Ранее сообщалось, что Ольга Серябкина впервые обнародовала роман с Еленой Темниковой.