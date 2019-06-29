«Он не хлипкий»: представитель Юрия Шатунова о госпитализации певца
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Официальный представитель бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова прокомментировал данные о его госпитализации. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам источника, у артиста, который находился в Новороссийске, заболел зуб, но ему некуда было обратиться, поэтому вызвали скорую помощь.
«Скорая сориентировала на зубную клинику. Там были знакомые, которые приехали и открыли клинику», — рассказал представитель.
Он добавил, что в настоящее время исполнитель восстановился, ему поставили пломбу и у него все в порядке. Также источник подчеркнул, что Шатунов «не хлипкий».
Ранее сообщалось, что Юрию Шатунову вызвали скорую помощь накануне его выступления в Новороссийске.