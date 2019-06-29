«Он не хлипкий»: представитель Юрия Шатунова о госпитализации певца

Официальный представитель бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова прокомментировал данные о его госпитализации. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По словам источника, у артиста, который находился в Новороссийске, заболел зуб, но ему некуда было обратиться, поэтому вызвали скорую помощь.

«Скорая сориентировала на зубную клинику. Там были знакомые, которые приехали и открыли клинику», — рассказал представитель.

Он добавил, что в настоящее время исполнитель восстановился, ему поставили пломбу и у него все в порядке. Также источник подчеркнул, что Шатунов «не хлипкий».

Ранее сообщалось, что Юрию Шатунову вызвали скорую помощь накануне его выступления в Новороссийске.