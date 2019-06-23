Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы «Матрицы». Об этом сообщает Discussing Film.

Как отмечается, съемки фильма, рабочее название которого «Project Ice Cream», начнется в 2020 году.

На настоящий момент детали сюжета не раскрываются, однако уже началось формирование творческой команды.

Кроме того, пока неизвестно, будет ли этот фильм перезапуском или сиквелом оригинальной трилогии.

Сестры пока не подтвердили распространившуюся информацию.

Ранее уже сообщалось, что сестры Вачовски планируют перезапустить «Матрицу».