Жорин рассказал, как Малахов проник в квартиру к Алибасову

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Адвокат Сергей Жорин допустил, что журналисты могли встретиться с продюсером Бари Алибасовым, не ставя в известность родственников. Об этом сообщает Nation News.

Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.

«…когда сегодня утром увидел анонс передачи с Бари, я удивился и подумал «как он будет участвовать, я его сам еще не видел», — сказал Жорин.

Он добавил, что известны многочисленные случаи, когда журналисты выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и проникали в закрытые медицинские учреждения.

Ранее Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову.