«Жуткая боль! И все время били»: Волочкова разревелась при виде Алибасова

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Балерина Анастасия Волочкова отреагировала исхудавший вид продюсера Бари Алибасова, которого недавно выписали из больницы. Об этом сообщает сайт kp.ru.

По данным портала, Волочкова расплакалась при виде исхудавшего Алибасова.

Как отмечается, инцидент произошел в эфире программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

При этом в программе Алибасов рассказал о кошмарах, которые он видел в медикаментозном сне.

«Жуткая боль! И все время били», — заявил Алибасов.

По его словам, в одном из снов его взяли в плен.

Ранее сообщалось, что Малахов показал состояние Алибасова после выписки.