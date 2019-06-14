Алибасову посоветовали рассчитывать только на пособие по инвалидности

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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у Бари Алибасова нет страховки. Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Одна надежда - что группа будет работать, и он на эти деньги будет существовать», — сказал Разин.

По его словам, Алибасов не приходится рассчитывать на финансовую поддержку после отравления.

Он также добавил, что Алибасов в любом случае «останется инвалидом» и сможет получить пособие.

Ранее сообщалось, что сын Алибасова собирается увезти отца из России.