Алибасову посоветовали рассчитывать только на пособие по инвалидности
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у Бари Алибасова нет страховки. Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Одна надежда - что группа будет работать, и он на эти деньги будет существовать», — сказал Разин.
По его словам, Алибасов не приходится рассчитывать на финансовую поддержку после отравления.
Он также добавил, что Алибасов в любом случае «останется инвалидом» и сможет получить пособие.
Ранее сообщалось, что сын Алибасова собирается увезти отца из России.