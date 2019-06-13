Лазарев представил новую версию песни с «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев представил русскоязычную версию песни Scream, с которой он выступал на международном конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, новую версию песни Лазарев исполнил на концерте, который был посвящен празднованию Дня России.
Как отмечается, в соцсетях певец выразил надежду на то, что композиция понравится россиянам.
При этом Лазарев также подчеркнул, что премьера русскоязычной версии Scream приурочена к Дню России.
Ранее сообщалось, что Лазарев отреагировал на пересчет голосов «Евровидением».