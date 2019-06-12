Умерла звезда сериала «Даллас»

Актер Джим Макмуллан скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, актер умер от осложнений БАС (Боковой амиотрофический склероз) в своем доме в Уоффорд-Хайтс.

Как отмечается, представители Макмуллана подтвердили эту информацию.

Джим Макмуллан родился 13 октября 1936 года в городе Лонг Бич. За свою карьеру он сыграл более 80 ролей в кино и сериалах. Макмуллан наиболее известен благодаря фильму «Захватчики» и сериалу «Даллас».