Алибасову предстоит трахеостомия

В ближайшее время продюсеру Бари Алибасову предстоит лечь на операционный стол. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как отмечается, врачи готовятся к трахеостомии.

Это такая операция, в ходе которой в трахею больного вводят специальную трубку, обеспечивающую поступление воздуха в дыхательные пути.

Уточняется, что врачи проведут эту операцию после того, как состояние продюсера стабилизируется.

Ранее СМИ сообщили новые детали отравления Алибасова.

Кроме того, были названы возможные сроки выписки продюсера из больницы.