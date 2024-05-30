«Героиня всего народа». Какой была Анастасия Заворотнюк

Не стало Анастасии Заворотнюк — светлой и яркой актрисы, о которой многие узнали благодаря роли в «Моей прекрасной няне». Трудно сказать, кого больше любил зритель — няню Вику или актрису, которая ее сыграла. «Газета.Ru» рассказывает о жизни Заворотнюк, ее семье и продолжительной борьбе с болезнью.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая в возрасте 53 лет.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — сообщили ее родные в соцсетях.

Позже заявление сделала дочь Заворотнюк Анна. Она опубликовала фотографию с матерью, сделанную восемь лет назад, и написала:

«А вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты — самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой».

close 100% Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом и дочерью Анной anna_zavorotnyuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Соболезнования в связи со смертью актрисы выразили Андрей Ургант, Юлия Меньшова, Николай Цискаридзе, Илья Авербух, Татьяна Тарасова, Татьяна Арнтгольц и другие. В комментарии ТАСС Ургант отметил, что актриса унесла с собой красоту, которой будет очень не хватать.

«Самое главное, что она была героиней всего нашего народа. В нее влюбились все женщины, домохозяйки, мужчины, дети. Она была такой народной домохозяйкой, и это очень здорово, что она нашла этот образ, либо образ ее нашел», — сказал актер. Он добавил, что с Заворотнюк было приятно сниматься в фильме «Мамы 3», потому что «она красавица, легкая в общении».

Telegram-канал Mash сообщил, что Заворотнюк могут похоронить на Анкудиновском кладбище в Новой Москве, где находятся могилы ее родственников.

Жизнь Анастасии Заворотнюк унес рак

В течение нескольких лет актриса боролась с онкологическим заболеванием. Как написало издание Life, все это время она жила в своем доме в подмосковном поселке Крекшино. В прошлом году Заворотнюк прошла курс лечения в частной клинике — но безрезультатно. В последнее время актрису возили на процедуры в государственную больницу. Она сильно похудела и уже практически не могла передвигаться сама. Все это время актрису поддерживал ее муж, фигурист Петр Чернышев. Когда спортсмен участвовал в ледовых шоу, ухаживать за женой ему помогала теща Валентина Борисовна.

close 100% Анастасия Заворотнюк с мужем, фигуристом Петром Чернышевым, 2017 год Евгения Новоженина/РИА Новости

Слухи о том, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга, появились в конце августа 2019 года. Актриса перестала появляться на публике и отменила спектакли в театре. В сентябре СМИ сообщили, что она госпитализирована в одну из московских клиник в тяжелом состоянии — с неоперабельной опухолью головного мозга, глиобластомой. Уже тогда болезнь находилась в последней стадии, и актрису погрузили в медикаментозную кому. Через несколько дней появились сообщения, что Заворотнюк стало лучше — она дышит самостоятельно. Также отмечалось, что в палату артистки принесли «важные документы».

В реанимации Заворотнюк оказалась после возвращения из Польши — там она проходила лечение, которое не дало результатов.

В 2021 году актриса отметила 50-летие в закрытом режиме: в Крекшино даже была усилена охрана. Врачи называли чудом тот факт, что Заворотнюк продолжает бороться с такой агрессивной формой рака, как глиобластома. Профессор и заведующий лабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков рассказывал kp.ru, что при лечении актрисы использовалась новейшая методика борьбы с раковыми клетками — и она дала хорошие результаты. Правда, он уточнил, что прогноз при этой болезни — неутешительный, а после многочисленных операций и терапии сам пациент очень меняется.

«Я все-таки не думаю, что она сможет вернуться к полноценной работе. Извините, но когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Вряд ли она сможет произносить какие-то монологи, но не исключено, что сможет появляться в эпизодах. Я так понимаю, что у нее есть определенные сложности. Я ее лично не видел, но, насколько я понимаю, она в каталке, не ходит сама», — говорил профессор.

Третий ребенок в 47 лет

Незадолго до выявления опухоли актриса стала матерью в третий раз. В октябре 2018 года у актрисы и Чернышева появилась дочь Мила. У Заворотнюк также остались двое детей от предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым — Анна и Майкл. Актриса признавалась, что очень хотела снова стать мамой. В интервью изданию Hello! она рассказала, что увидела младшую дочь Татьяны Навки на ледовом шоу «Руслан и Людмила» и поняла, что мечтает о маленькой дочке:

«В финале на лед выходит маленькая Надя Пескова — очаровательный ребенок с огромными синими глазами, косичками. И в этот момент волнение отпустило меня, вместе с радостью вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки. Внутри созрела решимость, все кричало: «Дайте мне это!»

close 100% hello__ru//Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Публика узнала о появлении на свет дочери Заворотнюк и Чернышева, когда ребенку было четыре месяца. Актрисе удавалось скрывать беременность не только от посторонних людей: до пятого месяца об этом знали только она и муж.

Позже, когда у Заворотнюк будет диагностирован рак, некоторые СМИ свяжут болезнь с беременностью и предположат, что актриса прибегла к процедуре ЭКО, которая якобы привела к образованию опухоли. Однако их взаимосвязь не доказана.

Шлейф няни Вики

Актриса родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани в артистической семье: мать Валентина Заворотнюк носила звание народной артистки СССР и работала в астраханском ТЮЗе, а отец Юрий Заворотнюк был телережиссером. Играть в театре Анастасия стремилась с детства — она занималась музыкой и выступала в танцевальном ансамбле «Лотос». После окончания школы Заворотнюк поступила в астраханский педагогический институт, бросила его через год и стала студенткой Школы-студии МХАТ.

close 100% После окончания школы Анастасия Заворотнюк поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но вскоре бросила, переехала в Москву и окончила курс Авангарда Леонтьева в Школе-студии МХАТ. На фото: Анастасия Заворотнюк в детстве и юности Wikimedia Commons

В 1993 году она устроилась актрисой в Театр-студию под руководством Олега Табакова, располагавшуюся в крошечном помещении в подвале одного из доходных домов на Чистых прудах. Среди ее лучших спектаклей того времени можно назвать «Страсти по Бумбарашу» и «Обыкновенную историю» — Заворотнюк блистала на одной сцене с Владимиром Машковым и Евгением Мироновым.

В 2004 году актриса ушла из театра ради телевизионного проекта — ее пригласили играть простодушную и обаятельную няню Вику. Через семь лет в комментарии изданию «Интервью» Заворотнюк выразила благодарность «Моей прекрасной няне» за «начало новой жизни»:

«Конечно же, благодарна. Потому что это и есть мое второе рождение. И тот шлейф няни, который идет до сих пор, меня абсолютно не смущает. Многие говорят: наверное, тебя это страшно раздражает? Нет, не раздражает. Почему же я должна расстраиваться, нервничать, переживать, если эта роль принесла мне практически все? Все, что у меня есть. Говорю сейчас не только про свою артистическую жизнь, — прошу прощения, но эта роль дала мне вообще все, что на сегодняшний день я имею, что имеет моя семья. Ведь тогда, семь лет назад, мне пришлось начать жизнь практически заново. Я осталась одна с двумя маленькими детьми, нужно было обеспечивать их быт, образование, и все-все-все. Если бы этой роли не было, мне пришлось бы, конечно, очень тяжело».

Жизнь на две страны, бизнес и долги

До «Моей прекрасной няни» Заворотнюк была замужем за предпринимателем, владельцем автосалона в Москве Дмитрием Стрюковым. Из-за него актрисе приходилось жить на две страны и заниматься недвижимостью в Лос-Анджелесе и Чикаго. В этом браке родились дочь Анна (1996) и сын Майкл (2000).

close 100% Актриса Анастасия Заворотнюк и продюсер Сергей Жигунов на премьерном показе фильма «Шекспиру и не снилось», 2007 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

После развода со Стрюковым в 2006 году у Заворотнюк случился роман с партнером по съемочной площадке «Моей прекрасной няни» Сергеем Жигуновым. В начале 2008-го пара распалась, а в сентябре того же года актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева.

Вместе с Чернышевым Заворотнюк тоже начала заниматься бизнесом — в 2009 году супруги открыли в Ялте каток, но проект не принес прибыли, и его пришлось закрыть. А в 2012 году они купили тот самый дом в Крекшино, взяв кредит в размере $435 тыс. и обязавшись погасить долг в течение года. Заворотнюк не смогла этого сделать, и дело дошло до суда. В 2018 году стороны все же пришли к мирному соглашению — долг был закрыт.

close Анастасия Заворотнюк, 2005 год После окончания школы Анастасия Заворотнюк поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института, но вскоре бросила, переехала в Москву и окончила курс Авангарда Леонтьева в Школе-студии МХАТ. На фото: Анастасия Заворотнюк в детстве и юности Анастасия Заворотнюк в роли няни Вики Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения кинонаград «MTV Россия», 2008 год На съемках «Моей прекрасной няни» у Анастасии Заворотнюк и Сергея Жигунова, сыгравшего продюсера Шаталина, завязался роман. Он продлился около двух лет. На фото: Заворотнюк и Жигунов на церемонии закрытия XVIII российского кинофестиваля «Кинотавр», 2007 год Полную галерею можно посмотреть

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Тогда казалось, что все только начинается — Заворотнюк перестала переживать о долгах, репетировала в новой театральной постановке, играла в двух спектаклях и участвовала в телепроектах. Об этом в апреле 2018 года ее представительница рассказала изданию Starhit:

«Параллельно Анастасия принимает участие в нескольких крупных телевизионных проектах, но об этом объявим чуть позже. А еще вместе с супругом, фигуристом Петром Чернышевым, они готовятся к летнему отпуску. Отправятся на море, расслабятся, займутся дайвингом. Теперь же нервничать не из-за чего!»