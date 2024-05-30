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Шольц оценил вероятность начала конфликта между НАТО и Россией

Шольц о конфликте НАТО с Россией: я уверен, что этого не произойдет

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не ожидает в ближайшем будущем конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией, и допустил возврат к дипломатии. Трансляция беседы немецкого лидера с читателями газеты Thüringer Allgemeine велась на YouTube-канале издания.

«Я уверен, что в предстоящее время этого (конфликта между РФ и НАТО — прим. ред) не произойдет, и мы проводим такую политику, чтобы этого и не случилось», — сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что цель Берлина — не допустить конфликт с помощью дипломатических методов. Канцлер призвал вернуться к «политике, дипломатии и взаимопониманию» и привел в пример создание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

При этом Шольц напомнил, что после начала российской спецоперации на Украине он провозгласил «Zeitenwende» (смену эпохи), которая предполагает укрепление Германией своей обороноспособности.

До этого журналисты рассказали, что для канцлера Германии Олафа Шольца президент Франции Эммануэль Макрон занимает слишком воинственную позицию в вопросе помощи Киеву.

Ранее в партии Шольца призвали разрешить ВСУ использовать ракеты и танки для ударов по РФ.

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