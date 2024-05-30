Солдаты НАТО во время военных учений на полигоне в Пабраде, Литва, в среду, 29 мая 2024 года

Сначала советники, потом военные. Париж собирает коалицию для отправки на Украину Reuters: Макрон хочет возглавить коалицию по отправке военных советников на Украину

Франция, которая ранее допускала отправку западных войск на Украину, пока ограничится военными инструкторами. Париж готов перекинуть их на помощь ВСУ в числе нескольких сотен человек. Они будут учить украинцев ремонтировать западную технику, разминировать территорию и управлять зарубежными самолетами. Власти Франции надеются привлечь к этому и другие страны, но пока среди союзников нет единого мнения. В Совфеде РФ указали, что термин «военные советники» очень расплывчатый, под этим названием вполне могут отправиться на Украину регулярные части ВС Франции.

Париж хочет собрать и возглавить коалицию стран, которые готовы отправить военных инструкторов на Украину, сообщили Reuters и Le Monde со ссылкой на источники.

«Обучение [ВСУ] будет сосредоточено на разминировании, ремонте оборудования и передаче технических знаний о военных самолетах, которые передаст Запад», — уточнили в Reuters.

По словам двух источников, сначала Франция перекинет на Украину ограниченное число персонала, чтобы оценить масштаб работ. После этого Париж готов направить несколько сотен инструкторов .

Также французская сторона будет финансировать, вооружать и обучать отдельную украинскую моторизованную бригаду.

До первой отправки на Украину французских инструкторов может пройти от нескольких дней до недель, поскольку пока окончательно ничего не решено. Консультации по вопросу в ближайшие дни ускорят, чтобы результат можно было объявить во время визита во Францию президента Украины Владимира Зеленского. Он приедет 6-7 июня отметить 80-летие высадки в Нормандии.

«Договоренности очень продвинулись, мы можем ожидать чего-то на следующей неделе», — сказал один из источников.

Франция уже обсудила тему с несколькими странами, включая Эстонию и Литву, рассказали источники Financial Times. Но и по их сведениям, конкретного плана пока нет.

Разногласия союзников

Главком Украины Александр Сырский 27 мая заявил, что подписал документы, которые разрешают французским военным инструкторам в ближайшее время посетить украинские учебные центры. Он выразил надежду, что такой шаг Франции побудит других союзников присоединиться к «амбициозному проекту».

«С радостью приветствую инициативу Франции», — сообщил Сырский.

Главком сделал заявление преждевременно, к большому разочарованию французских властей, отмечает Le Monde. Позже Украине пришлось смягчить ситуацию новыми комментариями.

«На данный момент мы все еще ведем переговоры с Францией и другими странами по этому вопросу», — уточнило украинское минобороны.

Ведомство добавило, что совместно с генштабом ВСУ просто заранее начало «внутреннюю работу над соответствующими документами». Это нужно, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда примут соответствующее решение об отправке инструкторов, оправдалось министерство.

Минобороны Франции в свою очередь передало, что «обучение на украинской земле» — лишь один из обсуждаемых проектов. Сейчас стороны ведут дискуссии, чтобы точно понять потребности украинцев.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус тем временем выступил против отправки военных инструкторов. Он заявил, что так и не получил внятного объяснения, почему украинцев лучше учить на их собственной территории. Подобный шаг не оправдывает сопутствующие риски, считает Писториус. Некоторые из партнеров Франции по ЕС опасаются, что отправка инструкторов сделает прямой конфликт с Россией более вероятным, отмечает Reuters.

Пока в Евросоюзе нет единой позиции по вопросу, признал 28 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Относительно проведения части обучения в Украине были дебаты, но нет четкой общеевропейской позиции», — указал Боррель.

По его словам, некоторые страны считают, что обучение внутри Украины будет более практичным. В то время как другие, подобно Писториусу, подчеркивают, что присутствие западных военных на Украине — даже в качестве инструкторов — сопряжено с большим риском.

Реакция России

В Кремле предупреждали, что присутствие военных НАТО на Украине неизбежно вызовет прямой конфликт альянса с Россией.

«В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности [конфликта], вот так и оцениваем. И так же должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — предостерегал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вооруженный контингент альянса в случае появления на Украине станет законной целью для России, подчеркнул зампред Совета Федерации Константин Косачев. Он призвал «горячие головы» на Западе остыть и не забывать об этом.

То же мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Как уточнил сенатор, у России будет право «ликвидировать» иностранных инструкторов , поскольку те приедут учить не мирным наукам, а обращению с оружием и военной техникой против российской армии.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заметил, что президент Франции Эммануэль Макрон идет по порочному, эскалационному пути, лоббируя отправку военных советников на Украину. «На деле за этой формулировкой может скрываться отправка регулярных частей ВС Франции, поскольку термин «военные советники» очень расплывчатый. Или же отправка советников может стать прологом к отправке регулярных вооруженных сил на Украину», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Военные НАТО под видом наемников уже воюют на Украине, сообщил в феврале начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«Они управляют комплексами ПВО оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», — описал ситуацию Рудской.