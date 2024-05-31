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В Харькове прогремело несколько взрывов

Синегубов заявил о взрывах в Харькове

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Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов заявил, что в Харькове раздаются взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

30 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подчеркнул, что основная цель украинских войск на Харьковском направлении — снизить ущерб от российских авиационных бомб, для чего необходимо уничтожать российские самолеты. По его словам, украинским войскам удалось стабилизировать обстановку под Харьковом за счет ввода резервов и предварительно созданного запаса боеприпасов, однако ситуацию продолжает осложнять плотный артиллерийский огонь и постоянные удары корректируемыми авиационными бомбами (КАБ).

29 мая Синегубов сказал, что Вооруженные силы России готовят наступление на Золочевском направлении. По его словам, подготовка российской армии на еще одном участке фронта в Харьковской области вызывает обеспокоенность. Как заявил чиновник, в этой связи местные власти готовят эвакуацию населения.

Ранее стало известно о массовой сдаче в плен солдат ВСУ на Харьковском направлении.

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