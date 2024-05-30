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Зеленский опасается возможных планов США начать мирные переговоры с Россией

FT: Зеленский опасается возможных переговоров США и России

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AP

Президент Украины Владимир Зеленский опасается возможных планов США начать мирные переговоры с Российской Федерацией. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания подчеркнул, что Зеленский подозревает американское правительство в том, что оно надеется провести переговоры с РФ до президентских выборов в США 5 ноября 2024 года. Также президент Украины недоволен требованием Вашингтона не наносить удары по российским НПЗ, так как это может привести к повышению цен на газ в год выборов.

Другой источник FT утверждает, что в последние месяцы в офисе Зеленского царит «паранойя», а сам президент чаще высказывает недовольство президентом США Джо Байденом.

До этого стало известно, что офис президента Украины Владимира Зеленского дал указание депутатам и чиновникам подвергать публичной критике Джо Байдена и Си Цзиньпина за нежелание присутствовать на так называемом саммите мира в Швейцарии.

В то же время американские чиновники сообщили, что предупреждали Украину о том, что в даты проведения саммита – 15-16 июня, Джо Байден, вероятно, не сможет посетить его.

Ранее Белый дом прокомментировал обращение Зеленского к Байдену.

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