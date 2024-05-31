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В Татарстане пенсионер разделся на глазах у детей, чтобы окунуться в бассейне

В Татарстане пенсионер разделся перед детьми и залез в бассейн

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Телеграм-канал Mash Iptash

Пенсионер из Татарстана разделся перед детьми и залез в бассейне. Видео его купания опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

Как сообщается, инцидент произошел на днях в поселке Богатые Сабы Сабинского района республики. Пожилой и полуголый мужчина увидел стоящий посреди улицы бассейн, который остался там после школьных мероприятий, и решил воспользоваться ситуацией, несмотря на наличие свидетелей подросткового возраста. Он снял шорты и, оставшись в одних носках, полез в воду.

Нудиста задержали и отпустили после беседы. Правоохранителям мужчина заявил, что разделся догола, так как просто не заметил несовершеннолетних. 

В апреле житель Магнитогорска показал гениталии женщине с ребенком, они сняли это на видео. После его публикации эксгибиционистом заинтересовались сотрудники полиции. Личность нарушителя установили, мужчину задержали.

До этого эксгибициониста из Севастополя приговорили к семи годам строгого режима.

Ранее стало известно, что людей, отдыхающих на сочинских пляжах без одежды, будут штрафовать.

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