В Татарстане пенсионер разделся на глазах у детей, чтобы окунуться в бассейне

Пенсионер из Татарстана разделся перед детьми и залез в бассейне. Видео его купания опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.

Как сообщается, инцидент произошел на днях в поселке Богатые Сабы Сабинского района республики. Пожилой и полуголый мужчина увидел стоящий посреди улицы бассейн, который остался там после школьных мероприятий, и решил воспользоваться ситуацией, несмотря на наличие свидетелей подросткового возраста. Он снял шорты и, оставшись в одних носках, полез в воду.

Нудиста задержали и отпустили после беседы. Правоохранителям мужчина заявил, что разделся догола, так как просто не заметил несовершеннолетних.

В апреле житель Магнитогорска показал гениталии женщине с ребенком, они сняли это на видео. После его публикации эксгибиционистом заинтересовались сотрудники полиции. Личность нарушителя установили, мужчину задержали.

До этого эксгибициониста из Севастополя приговорили к семи годам строгого режима.

Ранее стало известно, что людей, отдыхающих на сочинских пляжах без одежды, будут штрафовать.