В Воронежской области объявлена угроза дроновой атаки. Об этом сообщил губернатор региона Василий Гусев в своем Telegram-канале в 00:30 по мск.

Гражданам напомнили, что при обнаружении летящего БПЛА необходимо пройти в здание, подземный переход или паркинг или спрятаться за деревьями. Дома — перейти в помещение без окон. После пролета дрона необходима сообщить о нем по номеру 112, уточнив время и место обнаружения аппарата, его курс и примечательные черты. Подчеркивается, что говорить по телефону или рации в момент пролета дрона опасно.

Перед этим силы ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над Белгородской областью.

В конце весны атаки на Белгородскую область усилились. Регион граничит с Харьковской областью Украины, на территории которой Вооруженные силы (ВС) России начали наступление, взяв под контроль за неделю более 10 населенных пунктов. Согласно сводкам Минобороны, военные продолжают наступление в сторону оборонительных сооружений ВСУ.

До этого опасность БПЛА в Воронежской области объявлялась 27 мая.

Ранее ВСУ атаковали город и поселок в Белгородской области.