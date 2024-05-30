Отставной дипломат, бывший советник американской части президентской комиссии Российской Федерации и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден заявил, что решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории РФ американским вооружением является безрассудным. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что для него это совершенно не удивительное решение, учитывая «послужной список» администрации США, которая говорит американской общественности одно, а делает другое.

По мнению дипломата, должностные лица правительства Соединенных Штатов поступили точно так же в случае с поставками Киеву тактических баллистических ракет ATACMS.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден отдал Украине тайное разрешение на удары по территории Российской Федерации американским оружием вблизи Харьковской области.

Немногим ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что оружие, предоставляемое США Киеву, предназначено для применения на территории Украины, эта позиция не изменилась. Она отметила, что Пентагон не поощряет и не способствует «осуществлению атак внутри России».

Ранее в партии Шольца призвали разрешить ВСУ использовать ракеты и танки для ударов по РФ.