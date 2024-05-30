«Кто угадает – получит миллион»: Кадыров загадал подписчикам загадку

Рамзан Кадыров устроил розыгрыш миллиона рублей в Telegram-канале. Он пообещал этот «подарок» тому, что угадает, что ему сказали Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев на видео. При этом глава Чечни требует дать «максимально развернутый ответ» в комментариях и поделиться его публикацией в сторис. По словам Кадырова, ответ знают люди из его окружения, но они пообещали сохранить все в секрете.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале пообещал заплатить 1 млн рублей тому, кто угадает, что ему сказали президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев.

К посту он прикрепил 20-секундное видео, на котором Кадыров пожимает руки главам государств, после чего российский лидер обнимает его и что-то говорит, а затем к главе Чечни обращается президент Узбекистана. Слов на записи не разобрать.

Кадыров попросил желающих побороться за миллион написать в комментариях максимально развернутый ответ, а также распространить «видеоматериал у себя в сториз в Телеграм или в Инстаграм» (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом глава Чечни не указал, что компания-владелец Instagram признана в России экстремистской организацией.

«Некоторые из моего окружения в курсе этого разговора. Они дали мне аманат, что не допустят утечку правильного ответа. Напоминаю им, чтобы ни в коем случае не делали подсказки, да и вовсе воздержались от любых комментариев. Иначе доверие к ним будет утрачено навсегда», — добавил Кадыров.

Что именно Путин сказал Кадырову — неизвестно, однако 30 мая российский президент во время онлайн-встречи с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня» пообещал приехать в Чечню. В республику его пригласила многодетная семья Халиковых из Чечни, они предложили президенту посетить Шаройский башенный комплекс.

«Спасибо большое за приглашение. Постараюсь обязательно реализовать. Я и Рамзану Ахматовичу обещал... Я обещал ему приехать и, конечно, сделаю все возможное, чтобы эта поездка состоялась», — заявил Путин.

Откуда деньги?

Кадыров в своем посте не раскрыл, откуда возьмет обещанный миллион.

В 2020 году Кадыров был самым богатым российским губернатором — за год он заработал около 381,19 млн рублей, причем его доход вырос в 50 раз — против 7,5 млн рублей в 2018 году и 148 млн рублей в 2019 году. Примечательно, что доход Кадырова был больше суммарного дохода следующих за ним в рейтинге девяти губернаторов, которые заработали от 20 до 80 млн рублей.

При этом в 2021 году доход Кадырова значительно упал — он заработал только 26,5 млн рублей. В собственности у главы Чечни — два земельных участка площадью 3 668 и 28 361 квадратных метров и жилой дом площадью 2 344,3 квадратных метра, а его супруге принадлежит квартира 209,8 квадратных метра. Данные за 2022 и 2023 год не публиковались.

Кадыров в Ташкенте

Глава Чечни прибыл в Узбекистан в воскресенье, 26 мая, для участия в заседании Совета регионов двух стран с участием Путина и Мирзиёева. Кадыров рассказал, что во время визита успел посетить места, связанные с жизнью его отца, первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Раньше я знал о Ташкенте со слов Ахмата-Хаджи. Теперь каждый раз, когда бываю в этом прекрасном городе, я посещаю эти исторические и религиозные места, как когда-то это делал и мой любимый ОТЕЦ. Здесь буквально все мне напоминает о нем и очень мне дорого. Узбекистан навсегда в моем сердце!» — написал глава Чечни (орфография и пунктуация автора сохранены).

27 мая Кадыров принял участие в переговорах Путина и Мирзиёева в составе российской делегации.

«В ходе переговоров в узком составе руководители стран выразили готовность наращивать торгово-экономические связи и увеличивать объемы взаимной торговли, предметно обсудили формы сотрудничества в различных областях. Договорились об открытии в Узбекистане филиалов Всероссийской академии внешней торговли и Московского технического университета имени Баумана», — рассказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что представители двух стран подписали более 20 различных документов. Он также заявил, что планирует планирует расширять сотрудничество своего региона на международном уровне.

«Нет сомнения в том, что, несмотря на санкции и агрессивность Запада и Европы, Россия продолжит поступательное развитие и наращивание связей с остальным миром», — заключил Кадыров.