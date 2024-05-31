Стало известно, когда Трампу вынесут приговор

Вынесение приговора экс-президенту США Дональду Трампу, которого жюри присяжных в четверг признало виновным по 34 пунктам по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, назначено на 11 июля. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что с 15 по 18 июля в городе Милуоки, штат Висконсин, должен состоятся общенациональный съезд Республиканской партии, в рамках которого Трампа могут утвердить в качестве кандидата в президенты США от республиканцев.

До этого суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным по делу о подлоге финансовых документов.

22 апреля в суде в Нью-Йорке прошло слушание по делу о фальсификации деловой документации в отношении Трампа. Обвинение утверждало, что юрист Трампа Майкл Коэн накануне победы политика на президентских выборах 2016 года предоставил порнозвезде Сторми Дэниэлс (настоящее имя — Стэфани Клиффорд) $130 тыс. якобы за молчание. Женщина утверждает, что она встречалась с Трампом в 2006 году. Политик отрицает заявления порноактрисы.

Ранее Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет США.