Что подарить маме на день рождения, если ей «ничего не надо»

Как выбрать хороший подарок
Главное при выборе подарков на день рождения — учесть личные предпочтения и интересы мамы. Конечно, всегда можно просто вручить деньги, и многие будут им рады, но все-таки подарок от ребенка получить приятнее.
Постарайтесь подмечать желания мамы и записывать их, чтобы не забыть. Быть может, ей очень нужен отпариватель для одежды, парник на дачу или красивая дамская сумка. Если же таких заметок у вас нет, воспользуйтесь идеями из нашей подборки.
Универсальные подарки для мам
Что кроме денег подходит всем — или почти всем?
Цветы или растения. Если мама любит домашние цветы, можно порадовать ее необычным комнатным растением. Цветы в горшке можно купить в магазине или найти у частных цветоводов на сайте объявлений.
Если же у мамы умирают даже кактусы, обойдитесь срезанным букетом.
Путешествие. Можете себе позволить купить путевку для мамы в Турцию или на Алтай? Отлично! Если бюджет ограничен, есть и более доступные варианты — например, уик-энд где-то в пределах вашего или соседнего региона. Наконец, от путевки в хороший санаторий тоже никто не откажется.
День в СПА-салоне. Лучше выбрать сертификат, который будет покрывать процедуру на выбор, а не что-то конкретное. Пусть мама сама определится, что она больше хочет — шоколадное обертывание или массаж горячими камнями.
Если же она не любит чужих прикосновений, можно подобрать что-то для ухода за собой дома. Это может быть набор для домашнего СПА или, например, гидромассажная ванночка для ног.
Ювелирные изделия. Редко встречаются женщины, которые совсем не носят украшения. Но даже если мама из таких, все равно можно подобрать что-то подходящее. Если она не любит серьги и кольца, пусть это будет браслет или брошь. Возможно, украшение от своего ребенка она как раз с удовольствием будет носить.
Шоппинг со стилистом. Опять же, редко какой женщине не нравится красивая одежда. А если пойти с мамой на шоппинг, да еще и взять с собой специалиста по стилю, это будет и подарок, и выражение заботы. Возможно, она после этого вообще взглянет на себя другими глазами — правильно подобранная одежда порой способна визуально скинуть десяток лет.
Обратите внимание: покупать самостоятельно предметы одежды и обуви для другого человека — не самая хорошая идея. Их все-таки лучше предварительно примерить. Впрочем, можно заказать несколько вариантов на маркетплейсе, а мама сама в пункте выдачи выберет то, что ей по душе.
Организация праздника. Устройте маме сюрприз: забронируйте на вечер стол в ресторане и позовите ее друзей и родных или вывезите ее в дом отдыха. Главное, чтобы она не планировала отмечать праздник дома и не наготовила кучу блюд.
Подарки с индивидуальным подходом
Бытовая техника. Кухонный комбайн, мультиварка, посудомоечная машина — можно подарить то, что облегчает ежедневный труд. Если вы знаете, что ваш близкий человек зациклен на чистоте и стремится содержать дом в идеальном состоянии, то, возможно, робот-пылесос или аппарат для мойки окон помогут маме немного разгрузить будни.
Подарки, связанные с хобби. Если ваша мама любит вышивать, подарите ей набор ниток мулине или курс по модным современным техникам этого вида рукоделия. Если коллекционирует фарфоровые фигурки — привезите ей что-нибудь из поездки или закажите изделие ручной работы. А может, она снимает стресс с помощью раскрасок? Тогда ей подойдет картина по номерам.
Подарки для заботы о себе. Косметика, уходовые средства, духи, салонные процедуры — дарите это, если точно знаете тип кожи мамы и ее предпочтения. Если не знаете, можно преподнести в подарок визит к парикмахеру, визажисту или косметологу, бьюти-бокс или, на худой конец, подарочный сертификат в магазин косметики.
Подарки для комфорта и уюта. Мягкие пледы, красивое постельное белье, кресло-мешок, кресло-качалка, теплые тапочки, маска для сна, подушка-обнимашка, средства для ванны, ароматные палочки и свечи, термокружка, кофеварка, шезлонг или гамак, увлажнитель воздуха — этот список можно долго продолжать. Главное, чтобы подарок ассоциировался с отдыхом и расслаблением.
Подарки для здоровья. Тут нужно быть осторожным: вряд ли мама оценит сертификат на две недели пребывания в стационаре. Но можно подарить медстраховку или чекап для обследования состояния здоровья, если вы уверены, что она такое оценит.
Абонемент в бассейн будет прекрасным подарком для любителей плавать, а электрическая зубная щетка или ирригатор — для тех, кто тщательно следит за зубами. А может быть вы знаете, что мама не высыпается — тогда ортопедическая подушка или специальное тяжелое одеяло помогут улучшить качество сна.
Только не пытайтесь навязать маме какой-то образ жизни. Коврик для йоги или палки для скандинавской ходьбы будут валяться в шкафу, если она совсем не любит спорт.
Подарки для активных мам. Мама все-таки любит спорт? Подарите ей велосипед, лыжи, коньки или ролики, домашний тренажер, красивую спортивную форму, гантели — что угодно, чтобы поддержать ее стремление оставаться активной.
Подарки для души и вдохновения. Книги, подписки на журналы, музыкальные альбомы, билет на концерт любимого исполнителя или в театр, сертификат в школу гончарного искусства — в общем, что-то, что позволит прикоснуться к прекрасному.
Гаджеты. Это может быть: умная колонка, система «Умный дом», современный смартфон — чтобы всегда оставаться на связи; беспроводные наушники, фотоаппарат для моментальной печати снимков, чайник с дистанционным управлением, электронная книга или фитнес-браслет.
Персонализированные подарки. Именные украшения или часы, поздравление на любимой радиостанции, кружка с ее именем, ее портрет — все это поможет продемонстрировать, как много мама для вас значит.
Подарок-мечта. Если мама всю жизнь хотела сделать себе татуировку, да так и не решилась, значит, сейчас самое время подарить ей сертификат в тату-салон. Это должно быть что-то, на что сама она вряд ли себе когда-то позволит потратиться.
Оригинальные идеи подарков для мамы
Есть устоявшееся мнение, что лучший подарок можно сделать своими руками. Если вы вяжете или шьете — найдите время для того, чтобы сделать что-то для мамы. А внуки могут нарисовать бабушке подарок или смастерить поделку.
Может, ваша мама любит птиц? Сделайте вместе с ребенком для нее оконную кормушку. А может, вы всей семьей испечете ее любимый торт? Пусть его съедят без остатка, зато в нем будет крупица вашей любви.
Если отношения с мамой достаточно доверительные и раскрепощенные, и это будет уместно — можно обратить внимание на нижнее белье, секс-игрушки или сертификат в секс-шоп. Все это вовсе не дешевые вещи, так что получить их в подарок приятно.
День рождения мамы — особенный праздник, и подчеркнуть это можно, заказав карту звездного неба точно в том виде, каким оно было в день, когда она родилась. Или газету, вышедшую в эту дату. Да, такое можно купить!
Совет: подпишите открытку теплыми словами. Поверьте, для мамы это самое ценное дополнение к любому подарку.
Неудачные подарки для мамы
То, что ассоциируется с трудом. Какая-нибудь чудо-швабра или тяпка — вещь, конечно, хорошая, но лучше купите ее просто так, не на день рождения. Впрочем, многие мамы любят получать в подарок кухонную утварь (вы вообще видели, сколько стоят хорошие сковородки?). Но лучше добавить к такому подарку что-то еще — хотя бы букет цветов.
Экстрим. Что-то, что связано с риском для жизни или страхом. Если мама боится высоты, а вы ей дарите прыжок с парашютом, это будет выглядеть немного издевательски.
Процедуры, где причиняют боль. Депиляция — крутая штука, но это правда больно! Лучше обойдитесь сертификатом на массаж, это будет более приятно.
Лекарства и медицинские приборы. Аппарат для измерения давления — незаменимая вещь в определенном возрасте, но его можно купить маме и в любой другой день. Как и необходимые ей лекарства. Не стоит напоминать ей в праздник о том, что ее здоровье уже не то.
Животные. Они всегда прибавляют обязанностей и трат. Конечно, в исключительных случаях питомцев дарить можно — например, вы точно знаете, что мама просто обожает живность и мечтает о ком-то конкретно, или тоскует по ушедшему питомцу. Но чаще всего это не подарок, а груз дополнительных забот, которые, возможно, она вовсе не хочет на себя взваливать.