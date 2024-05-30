Что подарить маме на день рождения, если ей «ничего не надо»

Лучший подарок маме на день рождения или юбилей — любовь, внимание и забота детей. Но все это мы по мере сил стараемся проявлять и в обычные дни, а в праздник хочется порадовать человека чем-то особенным. Проблема в том, что маме часто «ничего не надо». В таком случае угадать с подарком поможет подборка «Газеты.Ru».

Как выбрать хороший подарок

Главное при выборе подарков на день рождения — учесть личные предпочтения и интересы мамы. Конечно, всегда можно просто вручить деньги, и многие будут им рады, но все-таки подарок от ребенка получить приятнее.

Постарайтесь подмечать желания мамы и записывать их, чтобы не забыть. Быть может, ей очень нужен отпариватель для одежды, парник на дачу или красивая дамская сумка. Если же таких заметок у вас нет, воспользуйтесь идеями из нашей подборки.

Универсальные подарки для мам

Что кроме денег подходит всем — или почти всем?

Цветы или растения. Если мама любит домашние цветы, можно порадовать ее необычным комнатным растением. Цветы в горшке можно купить в магазине или найти у частных цветоводов на сайте объявлений.

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Если же у мамы умирают даже кактусы, обойдитесь срезанным букетом.

Путешествие. Можете себе позволить купить путевку для мамы в Турцию или на Алтай? Отлично! Если бюджет ограничен, есть и более доступные варианты — например, уик-энд где-то в пределах вашего или соседнего региона. Наконец, от путевки в хороший санаторий тоже никто не откажется.

День в СПА-салоне. Лучше выбрать сертификат, который будет покрывать процедуру на выбор, а не что-то конкретное. Пусть мама сама определится, что она больше хочет — шоколадное обертывание или массаж горячими камнями.

Если же она не любит чужих прикосновений, можно подобрать что-то для ухода за собой дома. Это может быть набор для домашнего СПА или, например, гидромассажная ванночка для ног.

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Ювелирные изделия. Редко встречаются женщины, которые совсем не носят украшения. Но даже если мама из таких, все равно можно подобрать что-то подходящее. Если она не любит серьги и кольца, пусть это будет браслет или брошь. Возможно, украшение от своего ребенка она как раз с удовольствием будет носить.

Шоппинг со стилистом. Опять же, редко какой женщине не нравится красивая одежда. А если пойти с мамой на шоппинг, да еще и взять с собой специалиста по стилю, это будет и подарок, и выражение заботы. Возможно, она после этого вообще взглянет на себя другими глазами — правильно подобранная одежда порой способна визуально скинуть десяток лет.

Обратите внимание: покупать самостоятельно предметы одежды и обуви для другого человека — не самая хорошая идея. Их все-таки лучше предварительно примерить. Впрочем, можно заказать несколько вариантов на маркетплейсе, а мама сама в пункте выдачи выберет то, что ей по душе.

Организация праздника. Устройте маме сюрприз: забронируйте на вечер стол в ресторане и позовите ее друзей и родных или вывезите ее в дом отдыха. Главное, чтобы она не планировала отмечать праздник дома и не наготовила кучу блюд.

Подарки с индивидуальным подходом

Бытовая техника. Кухонный комбайн, мультиварка, посудомоечная машина — можно подарить то, что облегчает ежедневный труд. Если вы знаете, что ваш близкий человек зациклен на чистоте и стремится содержать дом в идеальном состоянии, то, возможно, робот-пылесос или аппарат для мойки окон помогут маме немного разгрузить будни.

Подарки, связанные с хобби. Если ваша мама любит вышивать, подарите ей набор ниток мулине или курс по модным современным техникам этого вида рукоделия. Если коллекционирует фарфоровые фигурки — привезите ей что-нибудь из поездки или закажите изделие ручной работы. А может, она снимает стресс с помощью раскрасок? Тогда ей подойдет картина по номерам.

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Подарки для заботы о себе. Косметика, уходовые средства, духи, салонные процедуры — дарите это, если точно знаете тип кожи мамы и ее предпочтения. Если не знаете, можно преподнести в подарок визит к парикмахеру, визажисту или косметологу, бьюти-бокс или, на худой конец, подарочный сертификат в магазин косметики.

Подарки для комфорта и уюта. Мягкие пледы, красивое постельное белье, кресло-мешок, кресло-качалка, теплые тапочки, маска для сна, подушка-обнимашка, средства для ванны, ароматные палочки и свечи, термокружка, кофеварка, шезлонг или гамак, увлажнитель воздуха — этот список можно долго продолжать. Главное, чтобы подарок ассоциировался с отдыхом и расслаблением.

Подарки для здоровья. Тут нужно быть осторожным: вряд ли мама оценит сертификат на две недели пребывания в стационаре. Но можно подарить медстраховку или чекап для обследования состояния здоровья, если вы уверены, что она такое оценит.

Абонемент в бассейн будет прекрасным подарком для любителей плавать, а электрическая зубная щетка или ирригатор — для тех, кто тщательно следит за зубами. А может быть вы знаете, что мама не высыпается — тогда ортопедическая подушка или специальное тяжелое одеяло помогут улучшить качество сна.

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Только не пытайтесь навязать маме какой-то образ жизни. Коврик для йоги или палки для скандинавской ходьбы будут валяться в шкафу, если она совсем не любит спорт.

Подарки для активных мам. Мама все-таки любит спорт? Подарите ей велосипед, лыжи, коньки или ролики, домашний тренажер, красивую спортивную форму, гантели — что угодно, чтобы поддержать ее стремление оставаться активной.

Подарки для души и вдохновения. Книги, подписки на журналы, музыкальные альбомы, билет на концерт любимого исполнителя или в театр, сертификат в школу гончарного искусства — в общем, что-то, что позволит прикоснуться к прекрасному.

Гаджеты. Это может быть: умная колонка, система «Умный дом», современный смартфон — чтобы всегда оставаться на связи; беспроводные наушники, фотоаппарат для моментальной печати снимков, чайник с дистанционным управлением, электронная книга или фитнес-браслет.

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Персонализированные подарки. Именные украшения или часы, поздравление на любимой радиостанции, кружка с ее именем, ее портрет — все это поможет продемонстрировать, как много мама для вас значит.

Подарок-мечта. Если мама всю жизнь хотела сделать себе татуировку, да так и не решилась, значит, сейчас самое время подарить ей сертификат в тату-салон. Это должно быть что-то, на что сама она вряд ли себе когда-то позволит потратиться.

Оригинальные идеи подарков для мамы

Есть устоявшееся мнение, что лучший подарок можно сделать своими руками. Если вы вяжете или шьете — найдите время для того, чтобы сделать что-то для мамы. А внуки могут нарисовать бабушке подарок или смастерить поделку.

Может, ваша мама любит птиц? Сделайте вместе с ребенком для нее оконную кормушку. А может, вы всей семьей испечете ее любимый торт? Пусть его съедят без остатка, зато в нем будет крупица вашей любви.

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Если отношения с мамой достаточно доверительные и раскрепощенные, и это будет уместно — можно обратить внимание на нижнее белье, секс-игрушки или сертификат в секс-шоп. Все это вовсе не дешевые вещи, так что получить их в подарок приятно.

День рождения мамы — особенный праздник, и подчеркнуть это можно, заказав карту звездного неба точно в том виде, каким оно было в день, когда она родилась. Или газету, вышедшую в эту дату. Да, такое можно купить!

Совет: подпишите открытку теплыми словами. Поверьте, для мамы это самое ценное дополнение к любому подарку.

Неудачные подарки для мамы

То, что ассоциируется с трудом. Какая-нибудь чудо-швабра или тяпка — вещь, конечно, хорошая, но лучше купите ее просто так, не на день рождения. Впрочем, многие мамы любят получать в подарок кухонную утварь (вы вообще видели, сколько стоят хорошие сковородки?). Но лучше добавить к такому подарку что-то еще — хотя бы букет цветов.

Экстрим. Что-то, что связано с риском для жизни или страхом. Если мама боится высоты, а вы ей дарите прыжок с парашютом, это будет выглядеть немного издевательски.

Процедуры, где причиняют боль. Депиляция — крутая штука, но это правда больно! Лучше обойдитесь сертификатом на массаж, это будет более приятно.

Лекарства и медицинские приборы. Аппарат для измерения давления — незаменимая вещь в определенном возрасте, но его можно купить маме и в любой другой день. Как и необходимые ей лекарства. Не стоит напоминать ей в праздник о том, что ее здоровье уже не то.

Животные. Они всегда прибавляют обязанностей и трат. Конечно, в исключительных случаях питомцев дарить можно — например, вы точно знаете, что мама просто обожает живность и мечтает о ком-то конкретно, или тоскует по ушедшему питомцу. Но чаще всего это не подарок, а груз дополнительных забот, которые, возможно, она вовсе не хочет на себя взваливать.