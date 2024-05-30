«Поедем на дачу»: помощница Краско рассказала о самочувствии актера после падения в Петербурге

Народный артист России Иван Краско после падения на открытии турнира по футболу в Петербурге чувствует себя хорошо. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала помощница актера Дарья. По ее словам, ближайшее время Иван Иванович проведет на даче, чтобы набраться сил.

«Мы съездили с Иваном Ивановичем на турнир. Театры Петербурга в футбол играют и позвали, чтобы он открыл мероприятие, пнув мяч ногой. Он один раз пнул, но ему показалось, что тот некрасиво завертелся. Он решил еще раз это сделать, споткнулся и упал прямо на кардиостимулятор. Вызвали скорую, отвезли его в Покровскую больницу. Врачи сказали, что все отлично, кардиостимулятор работает нормально. Чувствует сейчас он себя хорошо», — сказала Дарья.

Она отметила, что у Краско почти нет сил работать в театре, но какие-то мероприятия он все равно старается посещать.

«Сейчас, думаю, надо повременить с этим. 30 июня должен был состояться спектакль с его участием, но я сказала: «Не надо, Иван Иванович, берегите себя». Поедем на дачу», — добавила Дарья.

30 мая mk.ru сообщил, что 93-летнему народному артисту стало плохо на турнире по футболу в Санкт-Петербурге. Мероприятие проходило 27 мая.

Ивана Краско дважды госпитализировали в 2023 году. В январе он находился в Елизаветинской больнице с подтвердившимся подозрением на инсульт, а в июле его госпитализировали с подозрением на инсульт, где ему экстренно удалили тромб.

Позднее актер признавался, что чувствует себя нормально, однако плохо ходит из-за проблем с сосудами в ногах. Краско добавлял, что у него также появляются признаки слепоты и глухоты, и провалы в памяти.

Ранее актера Александра Михайлова госпитализировали с кинофестиваля.