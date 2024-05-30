Попавшее на камеры видеонаблюдения похищение уфимки с коляской оказалось задержанием

В Уфе задержали сотрудницу приемной комиссии вуза, ее задержание ранее посчитали похищением. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

По имеющейся информации, женщина, которую 30 мая четверо мужчин увезли в неизвестном направлении, оказалась сотрудницей приемной комиссии одного из уфимских вузов. Также сообщается, что мужчины, затолкавшие ее в машину, являются сотрудниками полиции. Они доставили задержанную на допрос в отделение СКР. Ребенок женщины во время проведения оперативного мероприятия находился с отцом.

Сегодня СМИ, в том числе «Газета.Ru», сообщили, что несколько мужчин похитили женщину, которая шла с коляской через двор дома на Уфимском шоссе. На опубликованных кадрах с камеры домофона видно, как к женщине, которая идет по двору с коляской, подходят четверо неизвестных в черном. Между уфимкой и мужчинами завязывается разговор. В какой-то момент женщина оставляет коляску, начинает пятиться назад. Двое берут ее за руки и тянут в сторону припарковавшегося рядом белого кроссовера. У машины поджидают еще двое, которые помогают посадить просящую о помощи мать в салон. После этого авто уезжает.

Ранее россиянка, похитившая двухлетнюю девочку из Ярославля, объяснила свой поступок.