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В США начали серьезнее рассматривать возможность одобрения Киеву ударов по России

Politico: США стали серьезнее рассматривать одобрение Киеву ударов по России

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Shannon Stapleton/Reuters

Наступление сил Российской Федерации в районе Харькова побудило Вашингтон более серьезно рассмотреть вопрос о санкционировании ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими вооружениями вглубь российской территории. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя военных кругов США.

Чиновник в рамках брифинга для конгрессменов по ситуации на Украине подчеркнул, что снятие запрета для Киева на удары по целям на территории РФ представляет «военную ценность», о нем объявят «уже очень скоро».

Два источника издания рассказали, что американские должностные лица стали серьезнее рассматривать возможность изменения политики после того, как российская сторона начала наступление на Харьков.

Они добавили, что в рамках закрытого брифинга конгрессмены от обеих партий США требовали от Пентагона ослабить применение американского оружия при ударах Киева по российской территории.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден отдал Украине тайное разрешение на удары по территории Российской Федерации американским оружием вблизи Харьковской области.

Ранее Пентагон обозначил свою позицию по применению оружия США по РФ.

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