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Германия может вернуться к «политике и дипломатии» в отношениях с РФ в будущем

Шольц не исключил возвращения к «политике и дипломатии» в отношениях с Россией

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Markus Schreiber/Pool/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что в ближайшем будущем будет конфликт НАТО и Российской Федерации, и не исключает, что рано или поздно придется вернуться к дипломатии. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в существующей ситуации речь идет о предотвращении конфликта, чему можно способствовать подобным образом. Кроме политики и дипломатии, придется обращаться к взаимопониманию по примеру ОБСЕ, но это должно быть искренним со стороны всех участников.

До этого Шольц допустил, что Украину не примут в НАТО в ближайшие 30 лет.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не знает, когда Украина вступит в альянс. По его словам, чтобы приблизить эту перспективу, Украина должна повысить операционную совместимость с силами НАТО и приблизиться к техническим стандартам альянса.

В мае профессор факультета исследований России Альбертского университета в Канаде Дэвид Марплс выразил мнение, что Украина не сможет вступить в НАТО из-за невозможности единогласного решения по этому вопросу всех членов альянса.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

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