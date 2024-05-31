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На суде по делу Трампа присяжные согласовали вердикт

CNN: присяжные в Нью-Йорке согласовали вердикт по делу Трампа

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Andrew Kelly/Reuters

На суде по делу бывшего президента США Дональда Трампа, который проходит в Нью-Йорке, жюри присяжных согласовало вердикт по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Сообщается, что вердикт огласят в ближайшее время.

Присяжные обсудили 34 пункта обвинения о фальсификации деловых документов, в том числе в связи с выплатой «скрытых денег» Сторми Дэниэлс во время президентской кампании 2016 года. Трамп не признает себя виновным ни по одному из них.

За 20 дней судебного разбирательства в ходе прений сторон было собрано 200 вещественных доказательств, опрошены 22 свидетеля.

До этого экс-директор ФБР Джеймс Коми заявил, что в разбирательстве по делу порноактрисы Трампа, скорее всего, признают виновным. Он считает, что вероятность оправдательного приговора — нулевая. Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд оштрафовал Трампа за комментарии по делу о выплатах порнозвезде.

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