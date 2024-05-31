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Дагестанские полицейские занимались вымогательством, обещая подбросить юноше наркотики

В Дагестане полицейские требовали деньги у юноши, угрожая делом о наркотиках

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Global Look Press

В Дагестане полицейские угрожали молодому человеку возбуждением уголовного дела, требуя деньги за непривлечение его к ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

О преступных методах работы полицейских стало известно после того, как 22-летний Абдурахман обратился в правоохранительные органы. Заявитель рассказал сотрудникам МВД, что недавно их коллеги явились в кафе, в котором он работает. По предварительным данным, командир отделения полка и инспектор взвода обыскали юношу и сообщили, что нашли у него запрещенные вещества.

Полицейские потребовали у Абдурахмана 25 тыс. рублей, эту сумму он согласился перевести им чуть позже, но отправился в полицию. В итоге он сделал перевод под контролем правоохранителей, после чего к расследованию дела о вымогательстве приступили следователи.

Ранее в Зеленогорске полицейский похитил вымогателя, чтобы потребовать с него деньги.

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