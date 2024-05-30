«Это часть самообороны»: как на Западе спорят из-за ударов по России МИД: Дания разрешила Украине применять истребители F-16 для ударов по России

Дания присоединилась к списку государств, разрешивших Украине использовать западные вооружения для ударов по России. Копенгаген даст Киеву зеленый свет в отношении применения своих истребителей F-16. Помимо Дании, атаки по РФ поддерживают 12 стран. В противовес им выступают США, Италия и Испания. Почему на Западе спорят из-за ударов по России и могут ли стороны договориться, в материале «Газеты.Ru».

Власти Дании не собираются ограничивать Украину в отношении передаваемых ей вооружений, заявил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен. По его словам, это касается и возможных атак по российской территории.

«Это подразумевается в передаче, мы обсуждали это с комитетом по иностранным делам и датским парламентом, мы изначально проясняли, что возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора — это часть самообороны», — сказал Расмуссен.

Американские истребители, кроме Копенгагена, Киеву предоставят Нидерланды и Бельгия. Как ожидается, боевые самолеты будут переданы украинской стороне после того, как пилоты ВСУ завершат обучение за рубежом.

«Момент выбора для европейцев»

Тем самым Дания формально стала 13 страной, считающей, что украинцы имеют право использовать западное оружие для ударов по российской территории. Данное мнение разделяют Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия, Швеция, Эстония, Канада, Франция, Великобритания и Германия. Последняя неожиданно сменила свою позицию 29 мая по информации Politico, несмотря на отрицание такой возможности в конце прошлой недели. Другой точки зрения пока придерживаются ключевой спонсор Украины в лице США, а также Италия и Испания.

Свою позицию три противника снятия ограничений не изменили, несмотря на призывы Киева, которые усилились на фоне российского наступления на Харьковском направлении. Не повлияли на них и заявления руководства НАТО, а также Евросоюза о необходимости устранить соответствующие запреты для Украины. В частности глава МИД Италии Антонио Таяни 30 мая подтвердил, что Рим против применения своего оружия вне Украины и никогда не пошлет туда солдат.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что отсутствия единства среди союзников Киева по этому вопросу вызвано высокими рисками. Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заметил, что фактически западное оружие уже массово применяется по территории России в пределах границ Украины 1991 года.

«На данный момент это такое оружие, как противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, корректируемая авиабомба AASM Hammer, ствольная и реактивная артиллерия, включая чешские реактивные системы залпового огня MLRS RM-70 Vampire, а также все виды бронетанковой техники и стрелкового вооружения», — уточнил эксперт.

Он добавил, что обсуждается возможность нанесения дальних ударов мощным ракетным оружием вглубь российской территории. По его словам, речь идет об атаках на глубину нескольких сотен километров, потенциально до Москвы.

«Такое оружие среди стран НАТО производят США, Великобритания, Франция, Германия и Италия. Когда какая-нибудь Польша или Финляндия говорит о том, что она сняла ограничение на использование своих вооружений, максимум это касается ствольной артиллерии и РСЗО (реактивных систем залпового огня. — «Газета.Ru»). Обсуждение Вашингтона, Лондона, Парижа, Берлина и Рима уже серьезно. И согласование подобного с их стороны — важный эскалационный шаг», — указал эксперт.

С этим отчасти согласен и военный эксперт Иван Коновалов. Он уверен, что разногласия между западными странами вызваны тем, что ответственность за согласование использования оружия для ударов вглубь России будет нести НАТО:

«На Западе безусловно не могут прийти к согласию. Все ждут заявлений от американцев. Сейчас они говорят нет, но у них пока не прошли выборы. В результате вся ситуация подвисла. На самом деле для европейцев это момент выбора, подумать и решить, как действовать в данном вопросе».

Неизвестные переменные

Если сосредоточится на ключевых государствах – производителях дальнобойных ракет (США, Великобритании, Франции, Германии и Италии), то получается теперь большинство выступает за удары по России. Однако позиции Берлина, Парижа и Лондона все же не столь однозначны.

Германия, несмотря на информацию Politico, дальнобойное оружие в виде крылатых ракет Taurus не поставляет, и эта позиция пока остается неизменной. Кроме того, не собирается Берлин посылать на Украину и немецких военных инструкторов, предпочитая участвовать в обучении солдат ВСУ за рубежом.

Что касается Франции, Эммануэль Макрон 28 мая заявил, что поддерживает право Украины бить по российским территориям. К тому же Париж поставляет Киеву дальнобойные ракеты SCALP. Однако прямо президент Франции не уточнил, дал ли украинцам «зеленый свет» на использование французских ракет для атак по РФ.

Великобритания заговорила о необходимости снятия ограничений с Киева одной из первых. Лондон, как и Париж, передает Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow. Впрочем, британский министр обороны Грант Шэппс отмечал, что использовать оружие королевство ВСУ могут только на «международно-признанной территории Украины».

При этом президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Ташкенте 28 мая, предупредил своих западных коллег о необходимости «отдавать себе отчет, с чем они играют», когда говорят об ударах по российской территории.

«Это серьезная вещь. Мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим [обсуждением этого вопроса на Западе], смотрим», — сказал глава государства.

Он допустил принятие новых решений по санитарной зоне на Украине, если ВСУ разрешат бить по России.

Угроза эскалации

Изменение позиции Германии по поводу использования западного оружия Украины в случае получения официального подтверждения может стать прецедентом в данном вопросе, хотя Берлин и не дает Киеву вооружений для ударов по объектам в глубине России.

С точки зрения Кашина, стороны вполне могут прийти к консенсусу в этом вопросе и снять ограничения с Киева: в таком случае противоборство выйдет на новый уровень.

«России придется задуматься о нанесении ответных ударов непосредственно по объектам тех стран НАТО, которые на это пойдут. Не исключено, что они (Запад. — «Газета.Ru») действительно пойдут на это. В таких условиях эскалация выйдет на уровень Россия-НАТО. Возможно, ответные шаги будут по объектам той же Франции и Великобритании за пределами Северной Атлантики», — добавил эксперт.

В свою очередь военный эксперт Иван Коновалов придерживается обратной позиции. По его словам, достижение каких-то соглашений тут маловероятно из-за цены такого шага:

«Если они согласуют этот вопрос, то конфликт перейдет на уровень Россия-НАТО — именно поэтому такого не случится. В итоге государства будут лишь прикрываться трескучими фразами без реальных действий. Как министр обороны Великобритании Грант Шэппс, который думает, что Лондон сможет отсидеться за Ла-Маншем. Времена другие, все изменилось».