Пик заболеваемости корью в РФ был в марте, с апреля она снижается

С начала апреля в России наблюдается уменьшение числа случаев заражения корью после всплеска заболеваемости в марте. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, это связано с проведением иммунизации мигрантов, что делает Россию почти единственной страной, осуществляющей подобные меры.

Тенденция стабилизации общей ситуации по стране отмечена благодаря проведенным мероприятиям. Пик заболеваемости корью в циклическом росте был зафиксирован в марте 2024 года, и с апреля наблюдается снижение заболеваемости.

В 2023 году отмечен период циклического подъема заболеваемости корью, который происходит каждые 4-6 лет. В период пандемии коронавируса эпидемический процесс проходил более активно из-за приостановления циркуляции вируса кори. Благодаря вакцинации более 90% очагов заражения не распространяются и регистрируются лишь отдельные случаи заболеваемости.

В 2023 году было выявлено около 1,4 миллиона контактных лиц в очагах, из которых 272 тысячам были предложены прививки, и 75% из них привиты своевременно.

Очаги кори в настоящее время регистрируются среди непривитых мигрантов, лиц цыганской национальности и лиц, отказывающихся от прививок по религиозным убеждениям. Проводится также подчищающая иммунизация — вакцинация непривитых и не перенесших корь ранее, а также однократно привитых лиц.

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