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Гитара Джона Леннона вошла в топ-5 самых дорогих спустя 50 лет хранения

Акционный дом Julien's Auctions продал гитару Джона Леннона за $2,85 млн

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Julien's Auctions

Гитару Джона Леннона продали на аукционе спустя 50 лет хранения на чердаке за $2,85 млн. Об этом сообщил аукционный дом Julien's Auctions.

Анонимный покупатель приобрел лот в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке. После покупки инструмент вошел в пятерку самых дорогих гитар в истории. Сообщается, что, купив ее, новый владелец стал«хранителем частички души Леннона, осязаемой связи с творческой энергией, которая текла через него и затронула жизни миллионов».

До этого сын Пола Маккартни Джеймс выпустил совместную песню с наследником Джона Леннона.

Ранее группа The Beatles опубликовала свою последнюю песню с вокалом Джона Леннона.

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