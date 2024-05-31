Женщине, оставившей новорожденного ребенка в мусорном баке, грозит пожизненное заключение

Во Франции будут судить 29-летнюю женщину, которая выбросила своего новорожденного ребенка в мусорный бак. Об этом сообщает La Provence.

Пакет с младенцем нашел 23 мая житель коммуны Бомон-Сюр-Сарт в мусорном контейнера возле своего дома. Как уточняется, перед этим мужчина услышал крики, которые его насторожили.

Мать ребенка была арестована и допрошена в тот же день. Однако в итоге ее отправили в больницу, где женщина смогла получить медицинскую помощь. После этого расследование по делу о покушении на жизнь новорожденного было возобновлено. Теперь его матери грозит пожизненное лишение свободы.

«Наказание — пожизненное заключение», — подытожила свое заявление местный прокурор Дельфина Девайли.

Она попросила заключить под стражу обвиняемую, которая призналась, что выбросила младенца. Девочка, найденная неделю назад в контейнере, чувствует себя хорошо, ее передали в Службу социального обеспечения детей.

Ранее младенца, завернутого в пакет, нашли в мусорном баке в Уральске.